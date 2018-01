Abertas inscrições para cursos de CorelDraw, Photoshop e Excel

O curso Operador de Computador ensina a instalar e configurar sistemas operacionais, aplicativos de escritório e periféricos - Arquivo

O Senac de Campo Grande está com inscrições abertas para os cursos de qualificação profissional na área de informática. As aulas iniciam ainda no mês de janeiro.

Uma das opções é o curso CorelDRAW e Photoshop - Ilustração Digital e Tratamento de Imagem. Os alunos são capacitados para criar ilustrações vetoriais e layout de páginas para meios impressos ou digitais.

Outro curso é o Excel Básico. Para se inscrever é preciso idade mínima de 14 anos, possuir o 7º ano do ensino fundamental, além de conhecimentos do sistema operacional Windows.

O curso Operador de Computador ensina a instalar e configurar sistemas operacionais, aplicativos de escritório e periféricos. Já o curso Lógica de Programação com Exemplos em Java capacita o aluno para participar do desenvolvimento de softwares seguros e funcionais.

Mais informações sobre os cursos disponíveis podem ser obtidas pelo site www.ms.senac.br, pelo telefone (67) 3312-6260 ou ainda pelo e-mail: atendimento@ms.senac.br. O Senac Campo Grande fica na Rua Francisco Cândido Xavier, 75, Centro.