Abertas inscrições para curso gratuito de auxiliar administrativo

Em parceria com a Fundação do Trabalho de MS(Funtrab), a MIQ–CredQuali disponibiliza um curso gratuito de auxiliar administrativo na Capital. MIQ–CredQuali é uma instituição de microcrédito, sem fins lucrativos, que atua na qualificação profissional e tem parcerias com instituições públicas e privadas.

Os interessados podem realizar as inscrições somente neste sábado(11), das 9 às 14 horas, na Avenida Calógeras, 514, Centro (próximo ao Mercado do Produtor).

O início do curso está previsto para a próxima quarta-feira(15), com turmas nos três períodos (matutino, vespertino e noturno). O curso terá duração de 36 horas/aula. Haverá cobrança de taxa administrativa de R$ 20,00 para emissão do certificado no ato da inscrição.

É possível obter mais informações pelos telefones (67)3222-9055 / (67) 3222-8892 / Whatsapp (67)99108-4828.

Além do curso gratuito, o MIQ também oferece os cursos de Barbearia, Costura, Designer de Sobrancelha, Cabeleireiro com Visagismo, Manicure e Pedicure, Maquiagem, Depilação, Faça e Venda Comida Saudável, Confeitaria, Panificação, Auxiliar de Contabilidade, Auxiliar em Recursos Humanos, Tapeçaria e Corte e Costura em Lingerie. O valor destes é até 90% mais barato que os valores praticados no mercado.

