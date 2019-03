Abertas inscrições para curso de confecção de ovos de Páscoa do FAC

@11

Estão abertas as inscrições para as oficinas do projeto “Páscoa para viver e ser feliz”. Promovidas pelo FAC (Fundo de Apoio a Comunidade), as oficinas serão gratuitas e atenderão pessoas em situação de vulnerabilidade social, com idade mínima de 16 anos.

Além de capacitar e qualificar os alunos no ensino teórico e prático da confecção de ovos de páscoa, o curso garante um meio para geração e/ou complementação de renda, como forma de fortalecer as medidas de inclusão social, bem como na orientação sobre técnicas de vendas e comercialização dos produtos fabricados.

Os alunos receberão um kit contendo: 500g de chocolate, forma de silicone, suporte, embalagem para venda, material de apoio (receita) e avental. Ao término do curso, cada participante levará o kit para casa, a fim de dar início a produção de ovos para consumo e comercialização.

As oficinas serão ministradas por um profissional capacitado, cedido pela Secretaria Municipal de Assistência Social, que orientará os alunos sobre o passo a passo da produção dos ovos, a melhor utilização dos ingredientes, higiene e manipulação de alimentos, escolha das receitas, dicas de economia para a produção e de diversificação dos produtos.

Serão disponibilizadas 800 vagas e as inscrições passarão por análise realizada pela equipe técnica, sendo observada a situação de vulnerabilidade social. As oficinas serão realizadas no refeitório do Instituto Mirim.

Poderão ser cadastrados para serem atendidas pelo FAC as pessoas que preencherem pelo menos um dos seguintes requisitos: renda per capita de até ½ salário mínimo ou renda familiar de até 3 (três) salários mínimos; possuir número de NIS – Número de Inscrição e/ou CPF; ser beneficiário de algum programa social, no âmbito federal, estadual ou municipal

Para realizar a inscrição os interessados devem comparecer na sede do FAC localizado na Avenida Fábio Zahran, 6000 – Centro. Mais informações pelos telefones: 3314-3248 e 3314-3249.