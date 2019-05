Abertas inscrições para a 16ª edição do Parlamento Jovem Brasileiro 2019

Estão abertas as inscrições até o dia 31 de maio para estudantes participarem da 16ª edição do Parlamento Jovem Brasileiro 2019. O evento acontece anualmente, tendo como público-alvo os jovens com idade de 16 a 22 anos, matriculados no ensino médio, ensino médio integrado à educação profissional ou Educação de Jovens e Adultos, das escolas públicas ou particulares.

O projeto tem por objetivo possibilitar aos jovens estudantes brasileiros a vivência do processo democrático, mediante participação em uma jornada parlamentar de cinco dias, momento em que tomam posse e atuam como Deputados Jovens na Câmara dos Deputados, em Brasília.

Durante o período da Legislatura, que será de 23 a 27 de setembro de 2019, os deputados jovens têm a oportunidade de experimentar o dia a dia dos parlamentares no desempenho de suas funções, que ocorre de acordo com as normas vigentes da Casa de Leis.

Para fazer as inscrições, o estudante deve, primeiramente, consultar as informações do Manual de Procedimentos 2019, no site www.camara.leg.br/pjb e elaborar um Projeto de Lei de sua autoria. Mais informações pelas redes sociais e também pelo Disque-Câmara 0800 619 619.

Karla Tatiane – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)