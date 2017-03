Abertas inscrições da palestra sobre empreendedorismo e gestão pública

Com o objetivo de melhorar a gestão e qualidade do serviço público, a Escola de Governo de Mato Grosso do Sul e o MS Competitivo, com o apoio da Prefeitura de Campo Grande, realizam no dia 14 de março, às 9 horas, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo, a palestra “Como o empreendedorismo pode transformar a gestão pública”, com o consultor André Macieira, da Elo Group.

As inscrições podem ser feitas pela internet, no endereço www.cursos.escolagov.ms.gov.br. A expectativa é de que 800 servidores participem do evento.

Os temas abordados são: como descobrir e aceitar seus propósitos; como criar visões que despertam o melhor nas pessoas; como co-criar soluções para o mundo real; como fazer acontecer e superar a burocracia; como gerar impacto social.

Sobre o palestrante:

André Macieira é mestre em Engenharia de Produção pela COPPE-UFRJ; Sócio-fundador da ELO Group, empresa de consultoria e tecnologia com atuação nas principais capitais brasileiras; sócio-fundador da Innvent, grupo especializado no desenvolvimento e investimento em start-ups de tecnologia.

Atuou como professor de gestão estratégica, gestão de riscos e gestão de processos em cursos de pós-graduação no Rio de Janeiro e São Paulo; organizador do Seminário Internacional de BPM. Publicou como autor ou co-autor 3 livros nacionais e 2 livros internacionais além de diversos artigos sobre estes assuntos em congressos nacionais e internacionais.

Serviço:

Data: 14 de março (terça-feira)

Horário: 09 horas

Endereço: Centro de Convenções – Av. Waldir dos Santos Pereira, Parque dos Poderes

Informações: 3314-9824

Veja Também

Comentários