Prefeitura Municipal de Campo Grande oferece curso de costura aos moradores do Jardim Anache

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Fundação Social do Trabalho (Funsat), em parceria com a instituição “Cidade dos Meninos”, está com inscrições abertas para o curso de Costura e Reforma em Geral para atender os moradores da região do Jardim Anache. A inscrição é gratuita.

O curso visa qualificar trabalhadores para uma nova oportunidade no mercado formal ou ampliar as oportunidades para a geração de renda de forma autônoma.

A qualificação é gratuita e oferece todo o material didático e específico para as aulas práticas. A carga horária é de 51 horas/aula e objetiva ensinar os principais conhecimentos sobre costura e pequenos consertos. Os participantes terão aulas expositivas com dinâmicas de grupos e aulas práticas, com o uso de diversas máquinas e técnicas de costura.

O Programa de Qualificação Social da Funsat é realizado com recursos próprios do Município e objetiva melhorar o perfil de qualificação profissional dos trabalhadores campo-grandenses, tornando-os cada vez mais preparados para a inserção e permanência no mercado de trabalho.

Serviço

Curso: Costura e Reforma em Geral

Escolaridade: Ensino Fundamental incompleto

Local: Cidade dos Meninos – 3354- 4433 – Secretaria

Rua Faride George, nº 1344 – Bairro Jardim Anache

Inscrições: 02/08 a 11/08 – Segunda a sexta – 7h30 às 17h

Início: 16/08

Término: 25/09

Horário do curso: 13h30 às 16h30. Segundas, quartas e sextas.

