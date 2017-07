Inscrições para alfabetizadores voluntários vão até dia 4 de agosto

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed) abriu inscrições para a seleção de voluntários que desejam atuar como alfabetizadores, coordenadores de turmas e tradutores-intérpretes da Língua Brasileira de Sinais, no programa Brasil Alfabetizado. O período de atuação, conforme publicação desta quarta-feira (26), no Diário Oficial, é de oito meses.

Os alfabetizadores selecionados deverão mobilizar os alfabetizandos e formar as próprias turmas de alfabetização. Nas áreas rurais, as turmas devem ser formadas com, pelo menos, sete e, no máximo, 25 alunos. Já nas áreas urbanas, as turmas devem compor um mínimo de 14 alunos e máximo de 25.

As turmas de alfabetização deverão funcionar em espaços ou locais de uso público com garantia das condições de infraestrutura necessárias ao funcionamento.

O valor das bolsas-benefício pagas pelo programa variam de R$ 400,00 a R$ 800,00. As inscrições serão realizadas até o dia 4 de agosto, na Secretaria Municipal de Educação, na Rua Onicieto Severo Monteiro, 460, Vila Margarida. Os interessados devem procurar a Divisão de Educação e Diversidade/DED, das 7h30 às 11 horas e das 13 horas às 17h30.

Os candidatos devem levar, no ato da inscrição, o formulário de inscrição e o currículo. O modelo dos dois documentos estarão disponíveis no site da Semed, no endereço http://portal.capital.ms.gov.br/semed

Mais informações sobre a seleção de voluntários podem ser obtidas no link http://portal.capital.ms.gov.br/diogrande

