Abertas as inscrições para o selo social “Prefeitura Amiga da Mulher”

Campo Grande (MS) – A edição nº 9.857, do Diário Oficial do Estado (DOE), trouxe a publicação do edital de seleção 2019 para o selo social “Prefeitura Amiga da Mulher”, visando reconhecer e valorizar práticas inovadoras e programas de enfrentamento à violência contra a mulher e de incentivo ao empreendedorismo feminino, de municípios que possuam Organismos de Políticas para Mulheres (OPMs).

O Selo é uma iniciativa do Governo do Estado, criado por meio do Decreto nº 14.961, de 8 de março de 2018 e na primeira edição foram selecionados 12 projetos de oito municípios:

“Empenhadas” e “Primeiros Passos no Mercado de Trabalho”, de Amambai;

“Patrulha Maria da Penha”, de Corumbá;

“Mulher Empoderada é Mulher Fortalecida”, de Dourados;

“Reconstruindo conceitos sobre a Mulher”, de Navirái;

“Março Mês da Mulher”; “Roda de Conversa com o Movimento de Mulheres Camponesas”, de Ponta Porã;

“Projeto Urucum do Brasil”, “Implantação da Rede de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher” e “Maria da Penha vai à Escola”, de Sidrolândia;

“Não ao Silêncio”, de Tacuru;

“Grupo de Trabalho Intersetorial – GTI”, de Campo Grande.

A ideia é fomentar a discussão sobre a necessidade de os agentes públicos desenvolverem políticas públicas de combate aos preconceitos e discriminações contra mulheres e meninas. Além disso, o Estado pretende incentivar o associativismo, o cooperativismo, o empreendedorismo, considerando as especificidades e as potencialidades dos municípios.

O período de inscrição segue aberto até o dia 10 de maio de 2019 e dúvidas podem ser esclarecidas na Subsecretaria de Políticas Públicas para Mulheres, pelo telefone (67) 3316-9191.

As propostas e projetos escolhidos serão divulgados em solenidade a ser realizada no dia 1º de agosto, data de lançamento da campanha “Agosto Lilás”.

Jaqueline Hahn Tente – Subsecretaria Especial de Cidadania (Secid)

Foto: Chico Ribeiro