Último dia para as inscrições do Programa de Desenvolvimento de Lideranças do Ensina Brasil

Programa visa selecionar jovens de alto potencial para atuação em escolas públicas pelo período de dois anos, a partir de janeiro de 2019.

Campo Grande (MS) – Nesta sexta-feira (21.9) terminam as inscrições para quem deseja participar do Programa de Desenvolvimento de Lideranças, da ONG Ensina Brasil. O comunicado foi publicado na edição nº 9.741 do Diário Oficial do Estado (DOE).

Realizado em Mato Grosso do Sul em parceria com a Secretaria de Estado de Educação (SED), o programa vai recrutar e selecionar jovens professores em potencial. Como parte do cronograma, os escolhidos participarão de uma formação intensiva de 250 horas, com foco em práticas pedagógicas e, já no início de 2019, serão alocados como professores remunerados do Ensino Público pelo período de dois anos.

Para participar, o candidato deve ser brasileiro e possuir graduação completa até dezembro de 2018 ou, caso postergada por greve, até o primeiro semestre de 2019. Os candidatos graduados, a partir de 2008 (menos de dez anos), também poderão participar.

Além do período de formação intensiva, o candidato selecionado vai atuar como professor em período integral por dois anos – entre fevereiro/2019 e dezembro/2020 – com remuneração.

A ficha para inscrições e informações sobre o Programa estão disponíveis no site.

Marcus Vinícius – Secretaria de Estado de Educação (SED)

Foto: Edemir Rodrigues