Abertas as inscrições para o IV Campeonato de Futebol da OAB/MS

A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS) abre as inscrições para o IV Campeonato Estadual de Futebol Society, organizado pela Comissão de Esporte e Lazer (CEL).

A competição será realizada no dia 24 de junho na sede campo da OAB/MS. Vale ressaltar que neste dia, os advogados estarão reinaugurando o campo de futebol, que passou por uma reforma.

Os advogados interessados poderão se inscrever, a partir desta quarta-feira (17) até o dia 19 de junho.

“É uma ótima oportunidade para os profissionais bons de bola do Direito, mostrarem seu talento fora do escritório e além dos tribunais”, brincou o presidente da CEL, Jansen Moussa.

Ainda de acordo com o presidente da Comissão, a tabela de jogos e as regras para o bom desempenho das equipes serão apresentadas durante os encontros que antecedem o Campeonato.

O Campeonato possui três categorias: livre - para advogados de qualquer faixa etária; máster - para jogadores com mais de 40 anos; e feminina, que é a grande novidade dessa edição.

Podem se inscrever times com no máximo 18 competidores, entre titulares e reservas, podendo na categoria máster ter até 04 (quatro) bacharéis e/ou estudantes e livre até 03 (três).

Na categoria Feminina até 06 (seis) estagiários, acadêmicos e/ou bacharéis de Direito. Os times serão compostos por sete jogadores na linha e um goleiro.

As inscrições poderão ser feitas na Secretaria das Comissões da OAB/MS, mediante apresentação da carteira funcional para advogados, certificado de conclusão de curso para Bacharéis e comprovante de matrícula para estudantes. Aos advogados do interior do Estado, deverão comparecer às Subseções.

O valor da inscrição para cada equipe é de 500 reais nas categorias livre e máster e 400 reais na feminina.

No dia, haverá também, uma Feijoada para celebrar a reinauguração do campo de futebol da Seccional. Segundo o presidente, o valor para a feijoada será de R$ 25,00.

Abaixo, segue a ficha de inscrição e o regulamento do Campeonato.

