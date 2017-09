Abertas as inscrições para o 2º Congresso Estadual do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul

Nos dias 15 e 16 de setembro acontecerá o 2º Congresso Estadual do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, a importância do hospital na formação de novos profissionais no Estado será o tema central do evento.

O Congresso será realizado na Associação Médica de Mato Grosso do Sul, situada na avenida Desembargador Leão Neto do Carmo, 155 Jardim Veraneio, em Campo Grande. As inscrições para os interessados podem ser efetuadas até o dia 6 de setembro, sendo gratuitas e abertas a todos os profissionais da área da saúde.

Os participantes podem inscrever artigos, divulgar pesquisas científicas e compartilhar conhecimentos, os trabalhos serão selecionados para apresentação com tema livre e posters. Os trabalhos podem ser enviados para o email: dep_hrms@saude.ms.gov.br ou entregues pessoalmente na Diretoria de Ensino do HRMS. Informações pelo telefone (67) 3378-2909.

