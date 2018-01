Abertas as inscrições para curso técnico em podologia

Para se inscrever os interessados devem ter idade mínima de 18 anos - Arquivo

O Senac de Campo Grande está com inscrições abertas para o curso técnico em podologia, que é o profissional da saúde responsável por diagnosticar, prevenir, estudar e tratar as patologias dos pés. As aulas têm início dia 27 de fevereiro.

A entidade justifica a oferta do curso em vista de que a profissão de podólogo vem ganhando cada vez mais espaço dentro do setor competitivo da saúde e bem-estar.

Para se inscrever os interessados devem ter idade mínima de 18 anos e cursar, no mínimo, o 2º ano do ensino médio.

Informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3312-6260 ou no site do Senac http://www.ms.senac.br