Abertas as inscrições para credenciamento de leiloeiros públicos oficiais

Corregedoria-Geral de Justiça, por meio da Comissão Permanente para o Gerenciamento da Alienação Judicial Eletrônica, presidida pelo juiz Fernando Paes de Campos, divulgou o Edital nº 001/2017, publicado no DJE nº 3932, de 4/12/2017, tendo como objeto o credenciamento de leiloeiros públicos oficiais e corretores para alienação judicial no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul.

O edital contendo todas as regras necessárias para a habilitação dos profissionais também está disponibilizado no portal do Tribunal de Justiça, no link “Alienação Judicial.

O período de inscrição do credenciamento terá início na próxima segunda-feira (15), e encerra-se no dia 31 de janeiro de 2018.