Abertas as inscrições de processo seletivo de estagiários em Direito para Caarapó

Estão abertas até as 18 horas do dia 12 de maio, na Secretaria do Foro da Comarca, as inscrições para a seleção de estagiários do curso de Direito na comarca de Caarapó. As provas serão realizadas no dia 21 de maio, na Escola Estadual de 1º e 2º Graus Professora Cleuza Aparecida Vargas Galhardo, na comarca, com início às 8 e término às 11 horas.

Podem participar do processo seletivo os alunos regularmente matriculados no curso de Direito em Instituições de Ensino públicas ou particulares, reconhecidas pelo MEC, e que estejam cursando do 3º ao 9º semestre.

A prova objetiva será composta por 20 questões, sendo 10 relacionadas ao Direito e 10 sobre Lingua Portuguesa. O candidato deverá apresentar-se no local das provas com, no mínimo, 30 minutos de antecedência, portando documento de identificação com foto, protocolo de inscrição, lápis, borracha e caneta esferográfica de cor azul ou preta.

O gabarito das provas será divulgado a partir de 72 horas após a data de realização das provas e a listagem com o nome e pontuação dos candidatos classificados será afixada na entrada do prédio do Fórum a partir do dia 5 de junho de 2017.

O estágio terá duração de um ano, com jornada diária de cinco horas, de segunda a sexta-feira, e poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período. O estagiário receberá uma bolsa-auxílio mensal e auxílio-transporte, em valor estabelecido pela Administração do Tribunal de Justiça.

