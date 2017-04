Aberta venda de ingressos para etapa de Londrina da Fórmula Truck

Aberta a venda de ingressos da Fórmula Truck para a terceira etapa da temporada 2017, que acontece no dia 7 de maio na cidade de Londrina, interior do Paraná.

Para adquirir os tickets, os fãs da categoria podem acessar o site da loja virtual:www.lojaformulatruck.com.br

A compra antecipada garante um boné oficial da Fórmula Truck, e lembramos que no sábado, dia 6 de maio, é permitido a visitação aos boxes das 10h30 às 13h30.



Tipos de ingressos para Londrina



Todos os tipos de ingressos (arquibancadas, Camarote Torcedor, Paddock e VIP) para acompanhar a Fórmula Truck podem ser comprados no site da loja da mais popular categoria do automobilismo da América do Sul: www.lojaformulatruck.com.br/loja e em pontos de venda a serem anunciados em breve. As vendas pelo site se encerram às 18 horas do sábado, dia 6 de maio.

Para acompanhar todos os treinos de sexta e sábado e a corrida de domingo das arquibancadas o preço é de R$ 40 - com direito a um boné oficial da F-Truck e à visitação aos boxes no sábado em horário determinado pela organização. Quem optar por comprar os tickets de arquibancadas nas bilheterias do autódromo entre os dias 5 e 6 de maio (sexta e sábado) ainda ganha o boné, diferentemente dos que adquirirem somente no domingo (dia 7 de maio), que não receberão.

Os ingressos de arquibancadas comprados pelo site devem ser retirados na bilheteria do autódromo a partir da sexta-feira, da semana da corrida, mesma data para a retirada das credenciais (Camarote Torcedor, Paddock ou VIP), todos no contêiner de credenciamento. Os ingressos de arquibancada dão direito à visitação aos boxes somente no sábado no horário determinado pela organização.

Seja nos pontos de venda, ou nas bilheterias do autódromo, a única forma de pagamento é em dinheiro. Para ter direito à meia-entrada (RS 17,50), que é vendida sexta, sábado e domingo somente nas bilheterias do autódromo, é preciso apresentar a Carteira de Identificação Estudantil, dentro do prazo de validade, junto com documento de identidade oficial. Terão direito à entrada gratuita na arquibancada, Portadores de Necessidades Especiais (PNE), menores de oito anos, desde que acompanhados dos pais ou responsáveis, portando documentos, e idosos acima dos 60 anos, com Carteira de Identidade. Esses ingressos só podem ser adquiridos na bilheteria do autódromo.

É proibido entrar nas arquibancadas portando garrafas e copos de vidro.

Mais informações podem ser obtidas pelo email: [email protected]

Twitter: @Formula_Truck ou pelo telefone: (13) 3299-1144

CALENDÁRIO DE 2017 DA FÓRMULA TRUCK

19 de março - Velopark (RS)

9 de abril - Rivera (Uruguai)

7 de maio - Londrina (PR)

4 de junho - Cascavel (PR)

9 de julho - Interlagos (SP)

6 de agosto - Goiânia (GO)

3 de setembro - Caruaru (PE)

8 de outubro - Guaporé (RS)

5 de novembro - Argentina

26/11 ou 3/12 - Curitiba (PR)

Mais informações www.formulatruck.com.br

