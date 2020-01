Aberta seleção de propostas para desenvolvimento gratuito de software

Podem participar pessoas físicas da Universidade e da comunidade externa. - Foto: Divulgação

Até 16 de fevereiro a Fábrica de Software da UFMS recebe propostas. O intuito é selecionar e desenvolver gratuitamente artefatos de software neste primeiro semestre de 2020. A inscrição deve ser feita por meio do preenchimento do formulário disponível neste link.

Podem participar pessoas físicas da Universidade e da comunidade externa. Os interessados têm a oportunidade de enviar novas propostas ou darem continuidade a propostas que já possuem artefatos desenvolvidos pela Facom (Fábrica de Software da Faculdade de Computação).

As equipes da Fábrica são compostas por acadêmicos supervisionados por docentes. O coordenador da Fábrica Bruno Cafeo explica que "qualquer ideia de aplicativo, caso enquadrado e selecionado, vai ser desenvolvido de maneira gratuita por alunos de graduação que têm todas as aptidões necessárias de profissionais do mercado para desenvolvê-lo. Outra vantagem para os interessados é que o proponente mantém o direito intelectual da ideia e fica como um dos autores do software."

O diretor da Facom Henrique Mongelli complementa que "para os acadêmicos é uma oportunidade de desenvolverem artefatos de software desde a demanda do proponente até o protótipo ou produto final, aplicando os conhecimentos, técnicas e modelos aprendidos durante todo o curso. Para a comunidade é uma oportunidade de conhecer e servir-se de uma atividade oferecida pela Faculdade de Computação e que é importante para a formação do acadêmico e a interação com a sociedade".

A Fábrica de Software começou a funcionar em 2018, com o intuito de propiciar uma formação mais completa para os estudantes do curso de Engenharia de Software, visto que aproxima o acadêmico do mercado de trabalho. Além disso, visa a realçar o viés social, atendendo, com os softwares desenvolvidos, demandas tecnológicas da UFMS e comunidade em geral.