Aberta seleção de bolsistas para Programa Agroescola

Campo Grande (MS) – Está aberta a Seleção Pública de Estudantes para o Programa de Transferência de Tecnologia e Capacitação em Pecuária de Corte (Agroescola). As inscrições eletrônicas e envio dos documentos no SIGFundect serão até 22 de outubro de 2017.

Serão selecionados até doze estudantes, que receberão uma bolsa no valor de R$ 1.300 mensais. Para participar o candidato deve ter no mínimo 18 anos e ter concluído, em escolas públicas ou privadas, curso técnico de nível médio articulado ou subsequente em: Agropecuária; Agricultura; Zootecnia; e áreas afins.

O projeto terá duração de, no máximo, doze meses improrrogáveis e será acompanhado por pesquisadores da Embrapa Gado de Corte em Campo Grande. As atividades práticas serão realizadas nas dependências da Fazenda Sede e da Fazenda Modelo, ambas pertencentes à Embrapa Gado de Corte e localizadas nos municípios de Campo Grande/MS e Terenos/MS. O projeto será executado em 8h diárias, das 7h30 às 16h30, com intervalo de uma hora, totalizando 40 horas semanais.

O Programa Agroescola é uma parceria entre o Governo de MS, por meio da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul (Fundect), que está ligada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), a Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), a Embrapa Gado de Corte (CNPGC) e a Prefeitura de Campo Grande (PMCG).

