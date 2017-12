ABC News suspende jornalista por erro em reportagem sobre caso de Michael Flynn

A rede de notícias dos Estados Unidos, ABC News, pediu desculpas por um "sério erro" e suspendeu o repórter Brian Ross por quatro semanas sem pagamento por um erro na reportagem sobre o caso de Michael Flynn, ex-conselheiro de Segurança Nacional do governo de Donald Trump.

Ross inicialmente reportou que, durante a campanha presidencial, o então candidato, Donald Trump, direcionou Flynn a fazer contato com autoridades russas. Ross mais tarde clarificou a reportagem, afirmando que sua fonte agora falava que Trump fez o pedido ao seu então conselheiro já como presidente eleito, não antes das eleições.

A empresa de comunicação foi criticada por publicar a errata um dia depois ao invés de imediatamente fazer a correção da informação. No momento em que saiu a notícia, os mercados financeiros nos EUA foram afetados, com quedas das bolsas, do dólar ante moedas rivais e dos juros dos Treasuries. Fonte: Associated Press.