ABAV-MS e entidades do turismo defendem setor como área estratégica na economia do país

A Associação Brasileira das Agências de Viagens de Mato Grosso do Sul e demais entidades estaduais e nacionais que representam a cadeia do turismo brasileiro, apoiam carta aberta em defesa da inclusão do setor na agenda estratégica e econômica do governo.

Confira:

"CARTA ABERTA EM DEFESA DO TURISMO

No momento em que o Brasil amarga o mais alto índice de desemprego desde 2012 e sofre com uma das maiores crises econômicas do País, é hora de finalmente corrigir a negligência histórica com o turismo. As entidades representativas de classe têm uma série de medidas já demandadas para o governo no sentido de destravar os gargalos que há tempos impedem o desenvolvimento do setor de viagens.

Medidas simples que dependem apenas de vontade política e têm grande impacto no setor. A mídia tem veiculado que o governo federal pretende recuar e não mais isentar o visto para turistas de países estratégicos como os Estados Unidos, Canadá, Japão e Austrália. Trata-se de um pleito antigo do mercado que, de acordo com projeções do Ministério do Turismo, pode injetar R$ 1,4 bilhão na economia nacional.

As entidades representativas de classe do turismo vêm, por meio desta carta aberta, defender não apenas a dispensa de visto para países estratégicos como ocorreu na Olimpíada com um impacto extremamente positivo, como também a elaboração de um pacote mais amplo que inclua de uma vez por todas o turismo na agenda estratégica e econômica do governo.

Já está disponível uma série de estudos e documentos que apontam com clareza quais os gargalos da atividade no País. O turismo no Brasil precisa ultrapassar a marca de seis milhões de visitantes estrangeiros, enquanto mais de 1,2 bilhão de viagens são realizadas no planeta, segundo a Organização Mundial do Turismo.

Assinam a CARTA ABERTA:

ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES NACIONAIS:

1. ABAV NACIONAL - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGÊNCIAS DE VIAGENS

2. ABEAR - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMPRESAS AÉREAS

3. ABEOC - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE EVENTOS

4. ABETA - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE ECOTURISMO E TURISMO DE AVENTURA

5. ABIH NACIONAL - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INDÚSTRIA DE HOTÉIS

6. ABLA - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS LOCADORAS DE AUTOMÓVEIS

7. ABOTTC - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS OPERADORAS DE TRENS TURÍSTICOS E CULTURAIS

8. ABR - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RESORTS - RESORTS BRASIL

9. ABRACCEF - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CENTROS DE CONVENÇÕES E FEIRAS

10. ABRACORP - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGÊNCIAS DE VIAGENS CORPORATIVAS

11. ABRASEL NACIONAL - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE BARES E RESTAURANTES

12. ABRASTUR - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TURISMO SOCIAL

13. ABRATURR - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TURISMO RURAL

14. ALAGEV - ASSOCIAÇÃO LATINO AMERICANA DE GESTORES DE EVENTOS E VIAGENS CORPORATIVAS

15. ANTTUR - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS TRANSPORTADORES DE TURISMO E FRETAMENTO

16. BITO - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TURISMO RECEPTIVO INTERNACIONAL

17. BRAZTOA - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS OPERADORAS DE TURISMO

18. CBC&VB - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CONVENTION & VISITORS BUREAUX

19. CETUR - CONSELHO EMPRESARIAL DE TURISMO E HOSPITALIDADE DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO COMÉRCIO DE BENS, SERVIÇOS E TURISMO (CNC)

20. CLIA BRASIL - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CRUZEIROS MARÍTIMOS

21. FBHA - FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO

22. FOHB - FÓRUM DE OPERADORES HOTELEIROS DO BRASIL

23. SINDEPAT - SISTEMA INTEGRADO DE PARQUES TEMÁTICOS E ATRAÇÕES TURÍSTICAS DO BRASIL

24. UBRAFE - UNIÃO BRASILEIRA DOS PROMOTORES DE FEIRAS

25. UNEDESTINOS - UNIÃO NACIONAL DOS CONVENTION & VISITORS BUREAUX E ENTIDADE DE DESTINOS

ENTIDADES REGIONAIS:

26. ABAV-SP – Associação Brasileira de Agências de Viagens de São Paulo

27. Aviesp - Associação das Agências de Viagens Independentes do Interior do Estado de São Paulo

28. Avirp - Associação das Agências de Viagens de Ribeirão Preto e Região

29. CVC (Agência de viagens – presidente do Conselho de Administração da CVC, Guilherme Paulus, que é conselheiro consultivo do Cetur/CNC)"

