Abandonamos acordo nuclear horrível e impusemos sanções contra Irã, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reafirmou sua aliança com Israel, em evento nesta quinta-feira na Casa Branca para marcar a celebração do Festival das Luzes judaico. Além disso, Trump lembrou que abandonou o acordo "horrível" para controlar o programa nuclear do Irã e ainda impôs duras sanções contra o país persa, um rival israelense no Oriente Médio. "O Irã nunca poderá ter uma arma nuclear", ressaltou.

Trump disse que os EUA "sempre estarão ao lado" de Israel. Além disso, lembrou sua decisão de reconhecer Jerusalém como a capital israelense e trocar a embaixada de Tel-Aviv para aquela cidade, também reivindicada como futura capital pelos palestinos.

O presidente americano ainda lembrou um ataque em outubro contra uma sinagoga, em Pittsburgh, que deixou 11 mortos. "Reafirmamos nosso compromisso de lutar contra o antissemitismo em toda parte", disse. O presidente também homenageou alguns dos presentes no evento que eram sobreviventes do Holocausto.