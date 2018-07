A União Europeia é um inimigo, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que a União Europeia é um inimigo devido ao que "faz" com o seu país "no comércio". A declaração foi dada em entrevista à emissora CBS, quando o americano foi questionado sobre quem seriam os maiores competidores e inimigos de Washington globalmente.

"Acho que temos muitos inimigos. Acho que a União Europeia é um inimigo, com o que faz conosco no comércio. Você não pensaria na União Europeia, mas eles são um inimigo", respondeu Trump. "A Rússia é um inimigo, em alguns aspectos. A China é certamente um inimigo, economicamente. Mas isso não significa que eles são ruins, não significa nada, significa que são competidores. Eles querem ir bem e nós queremos ir bem."

Diante da surpresa do entrevistador com a classificação de Bruxelas como "inimigo", o ocupante da Casa Branca prosseguiu, dizendo que o bloco é "muito difícil". "Meus pais nasceram em setores da UE. Minha mãe era Escócia, meu pai era Alemanha. Amo esses países. Respeito os líderes desses países. Mas em um sentido de comércio, eles realmente tiraram vantagem de nós", alegou.

Em meio a críticas sobre os membros da UE que integram a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e "não estavam pagando suas contas", em referência aos gastos individuais em defesa, Trump se voltou especificamente para a Alemanha, com quem afirmou ter "um grande problema".

"A Alemanha fez um negócio de gasoduto com a Rússia, em que pagarão bilhões e bilhões de dólares por ano por energia. E eu digo que isso não é bom, não é justo, porque você supostamente deve lutar (para defender) alguém e, então, esse alguém dá bilhões de dólares para aquele de quem você deveria estar protegendo esse alguém? Acho que é ridículo", atacou o presidente americano.

Ele concluiu o raciocínio apontando vagamente que "há muita raiva pelo fato de a Alemanha estar pagando bilhões de dólares à Rússia". "É uma coisa muito ruim para a Alemanha. Porque... O que eles estão fazendo, acenando com uma bandeira branca?", indagou Trump.