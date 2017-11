A um dia do Enem, 19% dos candidatos não consultaram local de prova

Até as 10h30 deste sábado, 4, cerca de 19% dos participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ainda não consultaram seus locais de prova no aplicativo ou no site da prova. Mais de 6,7 milhões de pessoas estão inscritas para realizar o exame, que será aplicado nos dias 5 e 12 de novembro, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). O cartão de confirmação está disponível para acesso desde 20 de outubro.

A partir deste ano, os participantes que não justificarem a ausência perderão o direito à isenção de pagamento de inscrição nas demais edições do exame. Segundo o Inep, somente em 2016, o número de abstenções gerou um prejuízo de R$ 226 milhões.

Aceita também em parte da rede privada, a nota no Enem foi utilizada na seleção de 57,7% das vagas no ensino superior público brasileiro em 2016. A prova passou a ser adotada como vestibular em 2009.

Na rede pública, o uso é mais disseminado nas 63 universidades federais - todas usam o exame como processo seletivo ou parte dele.