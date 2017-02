'A situação saiu do nosso controle', diz secretário de Doria sobre Pinheiros

O secretário municipal de Mobilidade e Transportes de São Paulo, Sérgio Avelleda, admitiu na manhã desta segunda-feira, 20, que a Prefeitura e a Polícia Militar esperavam um público menor no pré-carnaval da região de Pinheiros, na zona oeste, no sábado, 18. Segundo Avelleda, cerca de 700 mil foliões ocuparam as ruas do entorno do Largo da Batata e da Avenida Brigadeiro Faria Lima - a expectativa era de 250 mil, quase três vezes menor.

Sem conseguir se deslocar, motoristas e passageiros de ônibus enfrentaram um caos no trânsito.

"No sábado, a situação saiu um pouco do nosso controle por conta de triplicar a quantidade de pessoas em relação ao previsto", afirmou o secretário ao Bom Dia São Paulo, da TV Globo. "O bloco se espalhou, invadiu ruas onde nós não havíamos feito os bloqueios. Por isso, muitos motoristas sofreram."

Com o trânsito bloqueado para a passagem dos blocos, a única opção para chegar a Pinheiros e sair do bairro era o uso da Linha 4-Amarela, do Metrô, que não comportou a demanda e precisou fechar acessos das Estações Fradique Coutinho e Faria Lima. Houve tumulto durante a dispersão dos blocos - "Avisa Lá", "Casa Comigo" e "Ritaleena" foram alguns dos que passaram pela região.

De acordo com Avelleda, a estratégia foi alterado para o domingo, 19. "Todas as ruas por onde os foliões passaram estavam bloqueadas, os desvios, sinalizados. Os motoristas puderam seguir suas rotas sem transtornos."

"Ontem (domingo), eu e mais toda a equipe de cargos de confiança da secretaria ficamos de plantão nos pontos de ônibus da Vila Madalena para que, caso fosse necessário fechar, a gente pudesse orientar o nosso usuário", disse o secretário à Globo. "Mas tudo correu bem, não foi preciso ampliar os bloqueios em Pinheiros." Avelleda não informou quantos foliões foram a Pinheiros no domingo.

