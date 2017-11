Dia Nacional da Consciência Negra terá sessão solene na Câmara

A sessão solene terá início às 19h, no Plenário Edroim Reverdito - Divulgação

Por iniciativa da vereadora Enfermeira Cida Amaral (PODE), a Câmara dos Vereadores de Campo Grande realiza sessão solene em homenagem ao Dia Nacional da Consciência Negra, nesta quarta-feira (22), a partir das 19h. A data lembra o falecimento do líder da resistência negra à escravidão, Zumbi dos Palmares, que lutou contra a escravidão e morreu defendendo seu povo no período do Brasil Colonial.

Para Enfermeira Cida, o dia deve servir como uma oportunidade de reflexão a cerca do futuro que estamos construindo, além de expor as diferenças sociais ainda predominantes no Brasil. “Que o exemplo de vida de “Zumbi dos Palmares”, um dos nomes da resistência do negro, lembrado nesta semana, nos inspire a também resistirmos ao preconceito, olhando o próximo sempre como igual, independe de sua cor ou condição social”, disse a parlamentar.

A sessão solene terá início às 19h, no Plenário Edroim Reverdito, localizado na Avenida Ricardo Brandão, n° 1.600, bairro Jatiúka Park.

Dia da Consciência Negra

O Dia da Consciência Negra foi instituído pela Lei Federal 10.639/2003 e é celebrado no Brasil no dia 20 de novembro como forma de lembrar a morte de um dos maiores símbolos da resistência negra à escravidão, Zumbi dos Palmares.