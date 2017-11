A Saúde Mais Perto de Você deve realizar seis mil atendimentos neste fim de semana em Miranda

Miranda (MS) – Começou neste sábado (18) e termina amanhã, com a presença do governador Reinaldo Azambuja, os atendimentos do projeto A Saúde Mais Perto de Você Indígena, na aldeia Cachoeirinha, distante 13 km do centro de Miranda. Com uma expectativa de três mil atendimentos para cada dia de ação estão sendo oferecidos exames de ultrassom, mamografias, eletroencefalograma, além de consultas em diversas especialidades para a população indígena da região.

O governador chegará à aldeia às 10h e visitará o centro de atendimento montado na avenida principal, ao lado da escola municipal, acompanhado do secretário estadual de Saúde, Nelson Tavares, lideranças indígenas e autoridades convidadas. Participa da final de um torneio de futebol entre as aldeias indígenas da região e almoçará no salão paroquial.

Durante toda a manhã, indígenas das aldeias Cachoeirinha, Lalima, Moreira, Passarinho, Lagoinha, Babaçu, Morrinho, Argola e Mãe Terra foram atendidos pelas unidades móveis e nos consultórios instalados na aldeia. Para a moradora da aldeia Passarinho, Marilza Francisco Biúna, 50 anos, conseguir passar pelo atendimento oftalmológico foi um sinônimo de alívio após meses tentando agendar o procedimento pela rede pública.

“Nossa maior dificuldade é conseguir marcar a consulta. Como a fila é grande, acabamos desistindo por causa da demora. Hoje eu já consegui fazer a minha consulta através da unidade móvel e vou continuar o tratamento. A iniciativa é muito boa e está já ajudando muito a região”, disse.

Ação com parcerias

Entre as consultas, também tem as especialidades em urologia, cardiologia, ortopedia e ultrassom. Juntamente com os consultórios, estão instalados contêineres para atendimentos oftalmológicos e odontológicos, além das carretas do Hospital de Câncer de Barretos com os atendimentos de mamografia e preventivo.

Para Alda Lemes, 32 anos, moradora na aldeia Cachoeirinha, após aguardar mais de um mês para um exame de ultrassom, ela conseguiu realizar o procedimento hoje pelo projeto. “Estava esperando há mais de um mês para fazer um exame, mas não havia resposta. Fiquei sabendo da ação esta semana e não sabia que seria rápido. Para nós é muito bom, já que muitas pessoas ainda têm esta dificuldade em conseguir fazer uma consulta ou exame”, observou.

O programa A Saúde Mais Perto de Você Indígena é uma ação do Governo do Estado em parceria com a prefeitura de Miranda, Distrito Sanitário Especial indígena (DSI/MS) e Fundação Nacional do índio (Funai-MS). O objetivo é levar até as principais aldeias de Mato Grosso do Sul resolubilidade em sua totalidade para as necessidades em saúde da população indígena como prevenção, diagnóstico e tratamento.

Jefferson Gonçalves – Secretaria de Saúde de MS (SES)

Fotos: Chico Ribeiro