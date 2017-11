“A Saúde Mais Perto de Você” começa nesta sexta-feira, em Miranda, para atendimentos à população indígena

Campo Grande (MS) – O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES), realiza nos dias 18 e 19 de novembro na aldeia Cachoeirinha, em Miranda, a ação A Saúde Mais Perto de Você Indígena. O programa foi desenvolvido em parceria com a prefeitura de Miranda, Distrito Sanitário Especial Indígena (DSI/MS) e Fundação Nacional do Índio (Funai-MS). O objetivo é levar até as principais aldeias de Mato Grosso do Sul resolubilidade em sua totalidade para as necessidades em saúde da população indígena como prevenção, diagnóstico e tratamento.

O projeto terá uma estrutura em saúde, onde serão oferecidos durante os dois dias atendimentos para a população indígena como: cirurgias eletivas (especialidades em vesícula, hérnia e laqueadura), prevenção e tratamento de saúde bucal, mamografias, eletroencefalograma, ultrassom, audiometria, atendimentos ambulatoriais (Oftalmologia, Cardiologia, Ortopedia, Urologia e Nefrologia), além de emissão de documentos, ação de combate ao Aedes aegypti, orientações de prevenção a acidentes de trânsito e práticas esportivas. A expectativa é de que cerca de três mil pessoas sejam atendidas durante a ação.

Uma parceria entre SES, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e prefeitura de Miranda também disponibilizará atendimentos oftalmológicos e de saúde bucal em unidades instaladas em contêineres durante 90 dias.

Mobilização

Já nesta sexta-feira (17.11) às 8h, equipes da Coordenadoria de Controle de Vetores, Polícia Militar Ambiental, Corpo de Bombeiros e outras instituições dão inicio às ações de saúde através de uma mobilização de combate ao mosquito Aedes aegypti. As equipes percorrerão a aldeia Cachoeirinha, orientando os moradores e também vistoriando terrenos baldios e áreas propícias para criadouros do mosquito.

Os atendimentos da 1ª Ação de Saúde Indígena englobarão as aldeias: Cachoeirinha, Lalima, Moreira, Passarinho, Lagoinha, Babaçu, Morrinho, Argola e Mãe Terra. Também participam dos atendimentos: UFMS, Hospital de Câncer Alfredo Abraão, Superintendência Regional do Trabalho, Instituto de Identificação, Detran, Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), Polícia Militar e Hospital de Câncer de Barretos.

Jefferson Gonçalves – Secretaria de Estado de Saúde (SES)

Fotos: Silvio Andrade