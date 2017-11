A rotina ideal para o cãozinho

O ideal é que o cãozinho tenha o primeiro passeio do dia logo pela manhã. Acorde, faça um carinho e saia com ele - Divulgação

Assim como as pessoas, os cachorros também necessitam de uma rotina e de uma vida regrada para viverem saudáveis e tranquilos. Os cãezinhos também se estressam e adoecem quando são sedentários, não têm uma boa noite de sono e não se alimentam bem. Além disso, atividades como jogos e brincadeiras são essenciais para manter o bom astral do bichinho. Pensando nisso, a DogHero, plataforma digital de hospedagem domiciliar para cães com foco em manter a rotina do pet durante a ausência dos tutores, separou algumas dicas para organizar o dia a dia. Confira:

O ideal é que o cãozinho tenha o primeiro passeio do dia logo pela manhã. Acorde, faça um carinho e saia com ele. Se conseguir que seja sempre no mesmo horário, é ainda melhor.

Quando voltar, coloque a comida dele no potinho e faça companhia até que ele comece comer. Guarde o que sobrar e recolha o pote. O ideal é que ele faça as refeições sempre no mesmo horário. Portanto, veja como pode enquadrar a sua rotina na dele.

Deixe-o descansar após fazer a refeição.

Depois, brinque com ele. Pode ser com a bolinha preferida ou com qualquer outro brinquedo que ele adore.

Troque a água dele pelo menos duas vezes ao dia. A água exposta, além de ficar morna, pode juntar sujeira e bichinhos.

Observe quanto tempo o cão leva para fazer as necessidades dele. Se ele terá hora certa pra comer, provavelmente será assim também quando for liberar a comida.

Caso cão não faça as necessidades na rua, o ideal é sugerir um canto no quintal para que ele faça sempre e não seja tão difícil de limpar. Se morar em apartamento, jornais e tapetes higiênicos, encontrados nos petshops, facilitam bastante.

À tarde e à noite, passeie com ele mais duas vezes. Sempre no mesmo horário, quando conseguir. Depois de um tempo, ele saberá exatamente as horas de passear e ficará feliz quando isso acontecer.

Depois, coloque a refeição noturna em um potinho e brinque com ele depois do descanso.

O ideal é que ele tome banho uma vez por semana ou de 15 em 15 dias, no petshop ou em casa.

Sobre a DogHero

Disponível para Android, iOS e web, a DogHero (www.doghero.com.br) é uma plataforma que conecta donos de cães a anfitriões com o objetivo de encontrar um lar para o pet enquanto os tutores precisam viajar ou se ausentar de casa por algum motivo. Atualmente, o aplicativo conta com mais de 12 mil anfitriões em 650 cidades de todo o Brasil e mais de mil na Argentina, que passam por um extenso e rigoroso cadastro e recebem um treinamento adequado. A DogHero foi fundada em 2014 por Eduardo Baer, que atua como CEO, e por Fernando Gadotti, CFO da startup.