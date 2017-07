Os apaixonados pelas tradicionais canecas de chopp do Outback Steakhouse terão uma nova chance de levar esse famoso ícone da marca para casa. A promoção “A Caneca do Outback é Sua” está de volta. Para ganhar é muito fácil, basta pedir uma Super Wings® (15 deliciosas sobreasas de frango empanadas servidas com molho blue cheese) e 2 chopps para ganhar uma edição especial da caneca na hora.

A ação é válida até 06/09, de segunda a quinta-feira (a partir das 12h) e aos domingos (a partir das 17h), em todos os restaurantes da rede no Brasil enquanto durarem os estoques.

“Esse é o terceiro ano em que realizamos essa ação devido ao sucesso das últimas edições. Com ela, todo mundo pode ter a caneca do Outback, basta consumir o combo e levá-la na hora pra casa”, diz Renata Lamarco, gerente de Marketing do Outback Steakhouse no Brasil.

