Prefeitura qualifica novos profissionais para atender o setor imobiliário

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Escola de Educação Profissional da Fundação Social do Trabalho (FUNSAT), promove capacitação da segunda turma do curso técnico em Transações Imobiliárias – TTI, com o objetivo de formar novos profissionais para atuarem na área de compra, venda e locação de imóveis da capital.

O curso é destinado a todos que estão cursando ou já concluíram o ensino médio e que desejam aprender uma nova profissão ou complementar a formação acadêmica já adquirida, buscando uma melhor colocação no mercado de trabalho no segmento de gestão e negócios do setor imobiliário.

“O curso técnico em Transações Imobiliárias, está de acordo com a nova reestruturação dos cursos técnicos e é bem avaliado pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis – CRECI/MS”, avalia Maria Andrade, diretora da Escola de Educação Profissional da Funsat.

O curso já está em andamento e será finalizado em outubro deste ano.

Área de atuação do Técnico em Transações Imobiliárias

O Técnico em Transações Imobiliárias é o profissional do Eixo de Gestão e Negócios que realiza ações de planejamento, execução, controle e avaliação das ações de compra, venda locação, permuta e administração de imóveis, agindo de acordo com a Legislação, que regulamenta a profissão de Corretor de Imóveis.

O profissional técnico da área pode atuar em empresas do setor imobiliário, construção civil, urbanizadoras, loteadoras, agentes financeiros, empresas prestadoras de serviços, empresas privadas e ainda como autônomas.

De acordo com Maurício Sanches, aluno do curso, a nova formação traz novas perspectivas. “Sou analista de sistemas e estou em busca de novos desafios. O curso tem bons professores e cabe a cada um aproveitar as oportunidades”, revela.

Já Cíntia Lobato, administradora de empresas, acrescenta que o curso de TTI abre novas possibilidades para atuar como autônoma. “O curso é excelente, os professores são altamente qualificados. Com o registro no CRECI/MS posso trabalhar como corretora autônoma, dar aulas e ainda trabalhar em escritório imobiliário”, finaliza.

O Curso Técnico de Transações Imobiliárias da Funsat é gratuito e tem carga horária total de 960 horas/aula, divididos em quatro módulos, distribuídos em 800 horas/aula em disciplinas teórico-prático e 160 horas/aula de estágio supervisionado obrigatório, no qual o profissional irá atuar diretamente nas empresas e imobiliárias do setor.

Sobre organização curricular e homologação

O curso Técnico Transações Imobiliárias – TTI da Escola de Educação Profissional da Fundação Social do Trabalho de Campo Grande – Funsat, foi credenciado pela deliberação Nº 10.645 de 23.04.15 e reconhecido pelo Conselho Estadual de Educação – CEE/MS pela deliberação Nº 10.833 em 06.07.16.

