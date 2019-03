A pedido da CDL/CG, Câmara vai fiscalizar contratos e execução do Reviva Centro

Em resposta aos lojistas e a CDL Campo Grande (Câmara de Dirigentes Lojistas), a Câmara Municipal de Campo Grande vai instalar uma comissão especial para fiscalizar o contrato, cronograma e execução das obras do Reviva Centro, que tem prejudicado comerciantes da região central da Capital. Além disso, a comissão dará suporte jurídico, inclusive na possibilidade de destinação recursos publicitários, aos empresários do Centro impactados pela obra.

“A comissão vai acompanhar todo o processo da obra e os impactos que ela vem gerando. Temos muitas empresas fechando, muitos empregos se perdendo e sem a perspectiva de ser sanada. Estamos buscando alternativas para socorrer o comércio que ainda está vivo e acompanhar todo o desenvolvimento da obra”, comentou o presidente da CDL Campo Grande, Adelaido Vila.Apesar de um projeto complexo apresentado pela Prefeitura de Campo Grande para a modernização da região central, a execução do Reviva Centro vem causando prejuízos aos comerciantes. Um estudo apresentado pela CDL Campo Grande aponta o fechamento de 1,5 mil lojas e aproximadamente 7,5 mil demissões após o início das obras.

As principais reclamações dos empresários são a falta de compromisso com o cronograma, dificuldade de acesso as lojas nos locais de obras e a sujeira. “Temos perdido muito movimento, pois, com as obras, os clientes pensam que as lojas estão fechadas ou tem dificuldade de acesso. Com isso, as vendas e os faturamentos estão caindo. Isso provoca o fechamento e demissões. Estamos conversando com a Prefeitura, pois, a princípio, no contrato haveria uma verba para campanhas publicitárias informando, por exemplo, que mesmo com as obras as lojas continuam atendendo”, explicou o presidente da CDL.

Dentre os pedidos dos vereadores Delegado Wellington (PSDB), Papy (Solidariedade), Junior Longo (PSB) e Vinícius Siqueira (DEM), que participaram da reunião desta segunda-feira (25), está a apresentação de um plano de mídias para a divulgação do cronograma do Reviva Centro e da valorização do comércio no Centro. A CDL Campo Grande se comprometeu a apresentar o projeto a Prefeitura e Câmara Municipal na próxima quarta-feira (27). A votação para a criação da comissão especial deve ocorrer na sessão da Câmara Municipal amanhã.