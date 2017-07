A partir dos seis meses de vida dos bebês é essencial o uso de babadores

O babador é um item muito importante para ser usado a partir dos seis meses de vida dos bebês, pois é nesta fase que os pequenos começam a explorar novos sabores com a inclusão das papinhas, frutas, entre outros alimentos. Se sujar pode ser muito divertido, porém pode incomodar as crianças, sem contar que o contato de produtos úmidos com o peito do bebê pode causar problemas. Outro fator que deve ser levado em conta é o aparecimento dos primeiros dentinhos, pois a saliva pode molhar o pescoço e a roupinha a todo instante.

A NUK – marca alemã de acessórios para bebês (www.nuk.com.br) criou os babadores que auxiliam os pais na missão de deixar os bebês sempre confortáveis e seguros. Por ser 100% silicone, o produto é macio e seu fecho posicionado na altura da nuca do bebê ajuda a regular o tamanho desejado, sem perigo de machucar a criança. O material impermeável evita que a roupa da criança fique úmida por baixo do babador, além de ser muito fácil de limpar. Sua base, conhecida como “cata migalhas” ajuda a deixar o ambiente limpinho, segurando aquelas sujeirinhas que iriam direto para o chão.

Além disso, os desenhos divertidos e suas cores vibrantes chamam a atenção dos bebês, contribuindo com o desenvolvimento das crianças, estimulando a capacidade motora e cognitiva, raciocínio, entre outros estímulos.

Ficha técnica do produto:

- Indicado para crianças acima de seis meses,

- Base cata-migalhas evita que o bebê se suje, mantendo o ambiente sempre limpo,

- Ideal para refeições dentro e fora de casa,

- Material 100% silicone,

- Bordas com acabamento arredondado,

- Fecho na nuca para regulagem conforme o tamanho do bebê,

- Material impermeável,

- Pode ser limpo com o lado macio da esponja, pano úmido ou na máquina de lavar roupas

Valor sugerido do babador NUK: R$ 49,90

Sobre a NUK (www.nuk.com.br)

Presente no mercado desde 1956, a NUK ajuda a promover o crescimento saudável dos bebês com produtos seguros, simples e que estimulem seu desenvolvimento. A empresa foi fundada por dois renomados odontopediatras na Alemanha. A marca trabalha com uma equipe de especialistas nas áreas de pediatria, odontologia, nutrição e ciência para criar os melhores produtos para bebês no mundo todo.

A combinação da expertise médica da NUK e o conhecimento das mamães, maiores especialistas no assunto, faz com que os produtos sejam cuidadosamente projetados para estimular o desenvolvimento do bebê, com produtos inovadores, de fácil uso e excelente qualidade para auxiliar e beneficiar mães e bebês.

