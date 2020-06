A partir de sexta, toque de recolher volta a funcionar das 22h às 5h na Capital

O anúncio foi feito pelo prefeito Marquinhos Trad (PSD) em transmissão ao vivo - (Foto: Reprodução/Facebook)

Na próxima sexta-feira (26), o toque de recolher em Campo Grande volta a funcionar das 22h às 5h. O anúncio foi feito pelo prefeito Marquinhos Trad (PSD) em transmissão ao vivo no Facebook na tarde de hoje (23).

Segundo o prefeito, a decisão surgiu após desobediência dos campo-grandenses com relação as regras do decreto. “O que nós decidimos fazer é intensificar em cima daqueles que a gente já sabe que não estão obedecendo”, explica Marquinhos.

Ele afirmou ainda que, a partir desta terça-feira, a fiscalização noturna será redobrada com mais fiscais nas ruas. “Principalmente em bares, lanchonetes e conveniências, que a grande parte da população já sabe que estão abusando”, completa.

O decreto ainda será publicado no Diário Oficial de Campo Grande.