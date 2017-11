A partir de janeiro, alerta de desastres chegarão aos sul-mato-grossenses via SMS

- Arquivo

A partir do dia 15 de janeiro de 2018, os sul-mato-grossenses passarão a receber alertas de desastres naturais via SMS. O prazo foi divulgado pelo Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad), que atuará em parceria com a Defesa Civil. O serviço visa agilizar medidas preventivas que garantam a segurança da população.

“O cidadão comum vai receber onde estiver os alertas que nós recebemos e repassamos às coordenadorias municipais para depois chegar à sociedade. Com essa diminuição no tempo dos avisos, quem estiver em áreas de risco já poderá tomar as medidas preventivas”, explica o tenente-coronel Fábio Catarinelli, coordenador-adjunto da Defesa Civil Estadual.

Conforme o Cenad, as mensagens serão enviadas assim que identificadas situações de risco que possam acarretar desastres naturais. “Atualmente essas informações já estão disponíveis, mas o cidadão tem que buscar na internet. Com o serviço as receberá diretamente no telefone, o que vai ajudar a tomar desde providências mínimas como tirar uma roupa do varal a medidas mais intensas como recolher os animais que estejam no campo”, detalha Catarinelli, sobre a utilidade da medida na rotina da população.

Para ter acesso aos alertas via celular, basta responder ao SMS que será enviado pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) a partir de 15 de janeiro. A mensagem terá o seguinte conteúdo: “Defesa Civil Nacional informa: novo serviço de envio de SMS gratuito com alertas de área de riscos. Para se cadastrar responda para 40199 com CEP de interesse”.

Ao receber a mensagem e responder com o CEP, o cidadão estará apto a receber os alertas e poderá, inclusive, cadastrar mais de um endereço para notificação, podendo descontinuar os avisos quando quiser.

Integração

Com sistema semelhante operando em mais de 20 países, os alertas via SMS tiveram início no Brasil em fevereiro deste ano com projeto-piloto em 20 municípios de Santa Catarina. No mês de junho, cinco cidades do Paraná passaram a ser atendidas. Em São Paulo, os alertas entraram em funcionamento nesta quinta-feira (16.11).

A próxima etapa de funcionamento está marcada para 18 de dezembro e inclui Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Mato Grosso do Sul está incluído no terceiro grupo, que inclui Goiás e Minas Gerais. A previsão do Cenad é que até 19 de março do próximo ano todos os estados brasileiros tenham acesso ao serviço.