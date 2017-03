A partir de hoje, 30 frentes de serviço atuarão no tapa-buraco em Campo Grande, graças ao convênio entre Governo do Estado e a Prefeitura

O reforço nas equipes de trabalho se deu graças ao convênio que, nesta primeira etapa disponibilizou R$ 20 milhões de reais. Nos próximos seis meses estas 30 frentes de serviços, estarão distribuídas nas sete regiões urbanas da cidade, garantindo um aumento de 50% em relação as equipes que vinham trabalhando.

De acordo com informações da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos cada uma das sete empresas habilitadas terá que mobilizar, cada uma em uma região, pelo menos cinco equipes. Com isso, a previsão é de que nos próximos dias hajam 35 frentes de serviço, sendo cinco por região urbana.

Conforme o balanço da Secretaria, até agora foram tapados em torno de 60 mil buracos, o que exigiu um investimento superior a R$ 12 milhões.

No total R$ 50 milhões serão destinados para recuperação da malha viária pavimentada da Capital. Destes R$ 25 milhões virão da Prefeitura e os outros R$ 25 milhões de contrapartida do Governo do Estado.

Katiuscia Fernandes – Subcom

