A partir de fevereiro, carros novos, serão emplacados com a nova Placa Mercosul

Campo Grande (MS) – O diretor presidente do Detran/MS, Luiz Rocha, anunciou nesta segunda-feira, dia 20 de janeiro, que a partir do dia 3 de fevereiro, o órgão deverá aderir ao novo modelo de Placa de Identificação Veicular, conhecido popularmente como Placa Mercosul.

Luiz Rocha explicou que com as mudanças, as substituições serão realizadas diretamente pelas empresas estampadoras credenciadas pelo Detran/MS.

As novas placas serão exigidas para veículos zero quilometro, transferência de propriedade com município ou unidade federativa distintos ou em caso de se constatar em vistoria, dano ou violação da placa.

Também deverão ter as placas substituídas, veículos que tiverem mudança de categoria, furto, extravio ou roubo da placa, perda ou danos no lacre ou tarjeta, além da segunda placa traseira de engates para reboques ou carroceria intercambiável.

O diretor presidente do Detran/MS informou ainda que no período de transição do sistema, o órgão não estará realizando emplacamentos.

Os serviços feitos pelas empresas credenciadas serão cobrados diretamente do dono do veículo, através de documento emitido pela própria empresa, que também será a responsável pelos valores cobrados pelo serviço.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)