A partir de 16 de outubro rondas policiais serão frequentes em escolas municipais e estaduais de Campo Grande

Durante o lançamento do Programa Escola Segura, Família Forte, o governador Reinaldo Azambuja afirmou que a partir do próximo dia 16 de outubro, as rondas policiais serão frequentes nas escolas municipais e estaduais da Capital.

O governador explicou que a equipe, que foi especialmente treinada, é composta por 20 policiais militares.

O programa é organizado pelas Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), em parceria com as secretarias de Estado de Educação (SED) e de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), além da Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande (Semed).

Reinaldo Azambuja explicou que a ideia é começar por Campo Grande, mas estender para outras cidades.

O grupo de 20 policiais será divido em cinco equipes que atenderão as escolas de segunda a sexta-feira, nos três turnos, das 6h30 às 23h30. O trabalho da Polícia Militar contará com apoio de parceiros. Entre eles a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros e a Guarda Municipal de Campo Grande.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Veja Também

Comentários