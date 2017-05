Kits de presentes para dia das mães têm valores a partir de 50 reais

Para o Dia das Mães, a Natura lança kits exclusivos para presentear essa pessoa tão especial que dedica seu amor e carinho a todos – filhos, netos, afilhados… Dos pequenos mimos a um presente de encher os olhos, a marca traz mais de 20 opções dentre lançamentos, acessórios exclusivos e produtos em edição limitada.

A perfumaria é o destaque. A fragrância Ekos Flor do Luar, um floral sensual com notas de limão, mandarina e óleo essencial de priprioca, vem acompanhada de um néctar hidratante para as mãos e um exclusivo sabonete em barra (R$ 89,90), perfeito para quem busca hidratação. Já o novo deo parfum Essencial Elixir, um Chipre floral encorpado, lançado especialmente para a data, pode ser comprado sozinho (R$ 144,90) ou em conjunto com o óleo desodorante corporal de mesma fragrância (R$ 174,90), que garante toque sedoso e perfumado à pele logo após o banho. Todos, claro, envoltos em uma exclusiva embalagem Natura.

Outra novidade, dessa vez para o corpo, é o kit Framboesa e Pimenta Rosa, da linha Tododia. Composto por hidratante, spray corporal, loção iluminadora e dois sabonetes em barra (R$ 79,90) é o presente ideal para transformar os cuidados diários de beleza em um pequeno ritual de prazer e bem-estar.

Para as que gostam de maquiagem, a linha Natura UNA desenvolveu ainda um kit que acompanha o dia a dia da mulher moderna: traz uma palette de sombras com tons rosê, um minilápis kajal preto e um minilápis de sobrancelha (R$ 115,90). Conjunto ideal para levar sempre na bolsa e criar looks para qualquer ocasião.

Os kits podem ser encontrados por meio de uma Consultora Natura, na Rede Natura (rede.natura.net) ou nas Lojas próprias da Natura, em São Paulo.

Conheça algumas opções de presentes da Natura para o Dia das Mães:

Até R$ 50,00

Presente Natura Tododia Flores Brancas Exclusivo

1 Desodorante hidratante corporal 200 ml

1 Creme hidratante para as mãos 50 ml

1 sabonete em barra puro vegetal

Preço sugerido: R$ 34,00

Presente Natura Crer para Ver Exclusivo

1 Carteira – lançamento/edição limitada

Preço sugerido: R$ 39,90

Presente Natura Faces Multibalm Exclusivo

1 embalagem com dois Multibalm

Preço sugerido: R$ 49,00

De R$ 50,00 a R$ 100,00

Presente Natura Ekos Flor do Luar

1 Ekos Flor do Luar

1 Néctar hidratante para mãos EXCLUSIVO

1 Sabonete em barra EXCLUSIVO

Preço sugerido: R$ 89,80

Presente Natura Tododia Framboesa e Pimenta Rosa

1 Desodorante colônia spray corporal EXCLUSIVO

1 Desodorante hidratante corporal

1 Desodorante loção iluminadora EXCLUSIVO

2 sabonetes em barra puro vegetal

Preço sugerido: R$ 79,90

Presente Natura Kaiak

1 Desodorante colônia

1 Desodorante hidratante corporal EXCLUSIVO

1 Sabonete líquido para o corpo EXCLUSIVO

Preço sugerido: R$ 99,90

Presente Natura Águas Campo de Violetas

1 desodorante colônia Campos de Violeta

1 Desodorantes hidratantes corporais perfumados (1 laranjeira em flor e 1 campo de violeta) EXCLUSIVO

2 Sabonetes em barra puro vegetal (1 laranjeira em flor e 1 campo de violeta) EXCLUSIVO

Preço sugerido: R$ 59,90

Presente Natura Aquarela

1 Batom Hidratante FPS 8 marrom 66

1 Batom Hidratante FPS 8 rosa 17

1 Blush Iluminador Rosado

Preço sugerido: R$ 64,90

Presente Natura Ekos Sabonetes Exclusivos

1 Caixa de sabonetes cremosos em barra (8 unidades)

Preço sugerido: R$ 59,00





Presente Natura Ekos Madeira em Flor Exclusivo

1 desodorante colônia frescor feminino

1 Polpa desodorante hidratante corporal

Preço sugerido: R$ 75,00





Presente Natura Sève Amêndoas Doces

1 Óleo desodorante corporal

1 Desodorante hidratante corporal amêndoas doces intensa EXCLUSIVO

1 Caixa de sabonetes em barra com duas unidades (1 amêndoas doces e 1 amêndoas doces intensa) EXCLUSIVO

Preço sugerido: R$ 64,90

De R$ 100,00 a R$ 150,00

Presente Natura Biografia

1 Desodorante colônia

1 Desodorante hidratante corporal EXCLUSIVO

Preço sugerido: R$ 109,90

Presente Natura Meu Primeiro Humor

1 Meu Primeiro Humor

1 Desodorante Meu Primeiro Humor

3 desodorantes hidratantes corporais perfumados (1 Meu Primeiro Humor, 1 Humor da Minha Vida, 1 Humor Próprio) 60 ml cada EXCLUSIVOS

3 sabonetes em barra puro vegetal (1 Meu Primeiro Humor, 1 Humor da Minha Vida, 1 Humor Próprio) 50 g cada EXCLUSIVOS

Preço sugerido: R$ 125,00





Presente Natura Tododia Framboesa e Pimenta Rosa

1 Desodorante colônia spray corporal EXCLUSIVO

1 Desodorante hidratante corporal

1 Desodorante loção iluminadora EXCLUSIVO

2 sabonetes em barra puro vegetal

1 Bolsa de mão

Preço sugerido: R$ 119,90





Presente Natura Kaiak

1 Desodorante colônia

1 Desodorante hidratante corporal EXCLUSIVO

1 Sabonete líquido para o corpo EXCLUSIVO

1 Nécessaire multiuso EXCLUSIVO

Preço sugerido: R$ 139,90

Presente Natura Una Exclusivo

1 Palette mix de sombras rosês perolizados

1 Minilápis kajal para os olhos preto

1 Minilápis para sobrancelhas nude 4

Preço sugerido: R$ 115,90





Presente Natura Essencial Elixir Exclusivo

1 Deo Parfum Feminino – lançamento

Preço sugerido: R$ 144,90





Presente Natura Luna

1 Desodorante Colônia Feminino

1 Desodorante Hidratante Corporal Perfumado EXCLUSIVO

1 Sabonete em Barra EXCLUSIVO

Preço sugerido: R$ 119,90





Acima de R$ 150,00

Presente Natura Meu Primeiro Humor com nécessaire

1 Meu Primeiro Humor

1 Desodorante Meu Primeiro Humor

3 desodorantes hidratantes corporais perfumados (1 Meu Primeiro Humor, 1 Humor da Minha Vida, 1 Humor Próprio) 60 ml cada EXCLUSIVOS

3 sabonetes em barra puro vegetal (1 Meu Primeiro Humor, 1 Humor da Minha Vida, 1 Humor Próprio) 50 g cada EXCLUSIVOS

1 Nécessaire EXCLUSIVA

Preço sugerido: R$ 162,00





Veja Também

Comentários