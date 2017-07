Linha LipFash da Océane possui batons com alta cobertura e fixação

O item de beauté mais versátil do nécessaire é tão querido que ganhou um dia próprio: 29 de julho é a data para celebrar o batom, aliado fiel para dar um up no visual e ressaltar o sorriso com sua infinidade de cores e texturas.



No formato clássico de bastão, a linha LipFash da Océane possui alta cobertura e fixação, e é feita de componentes naturais que nutrem os lábios, como a manteiga de karité e o óleo de jojoba. São 13 cores versáteis, com acabamento matte ou acetinado, para combinar com qualquer produção.



O lip crayon ColourMyLips tem formato de lápis, o que facilita a aplicação, e sua fórmula é enriquecida com óleo de candelila, garantindo lábios macios e hidratados o dia todo.



Para um brilho extra, o gloss é a aposta certeira. A linha GlossyMe apresenta cores neutras e não tem textura pegajosa, promovendo um glow na medida certa. Já o LipTinted é líquido e seca nos lábios, adquirindo um efeito matte. A cobertura é intensa, o que evita que a cor craquele ao longo do dia.



Para um acabamento perfeito, os delineadores labiais são indispensáveis. Com textura suave e cremosa, o LipLiner da Océane tem alta cobertura e realça o contorno da boca, fixando o batom por mais tempo.



Todos os produtos da Océane já estão à venda na loja conceito do Shopping Pátio Paulista, Shopping Eldorado e nas demais lojas virtuais.

