A investidores de novo porto, governador anuncia obra do anel viário de Porto Murtinho

Campo Grande (MS) – Reunião do governador Reinaldo Azambuja com a Navios Logísticas América do Sul, que investirá R$ 120 milhões na construção de um porto fluvial em Porto Murtinho, com a presença de importadores asiáticos, demonstrou o potencial logístico de Mato Grosso do Sul para exportar commodities pela Hidrovia do Paraguai e a posição estratégica do município fronteiriço com o Paraguai para se tornar uma nova Paranaguá.

Considerado uma das maiores companhias de logística da América do Sul, operando hoje no Uruguai e Paraguai e com escritório em Corumbá, a Navios Logísticas apresentou ao governador o projeto do terminal em Porto Murtinho, que deve operar em dezembro de 2020. A nova estrutura fluvial terá silos com capacidade para 800 mil toneladas de grãos e quatro tanques de 15 mil m³ e exportará soja e milho e importará líquidos e fertilizantes.

Durante o encontro, que contou com a presença dos secretários Eduardo Riedel (Governo e Gestão Estratégica) e Jaime Verruck (Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), Reinaldo Azambuja anunciou ao grupo que, ainda em outubro, o Governo do Estado abrirá a licitação da obra do contorno rodoviário, que atenderá aos três portos projetados em Porto Murtinho. O investimento estadual será de R$ 28 milhões.

O governador assegurou ainda, aos novos investidores, que no dia 25 de outubro será entregue a licença definitiva de instalação do novo terminal, e adiantou que está tratando com a ministra Tereza Cristina Dias, da Agricultura, Pecuária e Abastecimentos, as questões fitossanitárias para atender ao novo corredor de escoamento da produção regional. Também disse que iniciou tratativas com a Infraero sobre a concessão do aeroporto de Porto Murtinho.

Para o secretário Jaime Verruck, a apresentação do projeto do novo porto e as declarações dos representantes das indústrias alimentícias da China e de Taiwan, presentes à reunião, do interesse em ampliar os negócios com Mato Grosso do Sul, deixaram claro a dimensão da logística e o alto grau de competitividade da nova rota de exportação do Estado. “Murtinho é a melhor opção, onde o produtor terá um ganho adicional de dez dólares por tonelada”, observou.

“Olhando o mercado, a redução de custo substancial com a nova logística e os novos investidores, não restam dúvidas de que teremos uma nova Paranaguá, que também impressiona importadores, como os asiáticos, pela posição estratégica de Porto Murtinho e as potencialidades do Estado como produtor de alimentos”, acrescentou Verruck. Ele disse que a China é o principal importador de soja e milho do Estado, com 42%, cuja demanda é crescente.

Os futuros clientes do terminal da Navios Logísticas em Porto Murtinho representam o poder aquisitivo agregado de cinco milhões de toneladas de grãos/ano e estão interessados na exportação pelo novo corredor. O representante de um dos grupos chineses em visita ao Estado, a convite dos operadores da hidrovia, Dennis Lv, da Xiamen C&D Commodities, disse que ficou impressionado com o potencial do Estado e quer ampliar os acordos comerciais.

Os investidores apresentaram ao governador Reinaldo Azambuja e aos secretários Eduardo Riedel e Jaime Verruck o projeto que vão implantar em Porto Murtinho

Claudio Lopez, CEO da Navios Logísticas também saiu satisfeito da reunião: “Estamos entusiasmados sobre o investimento deste porto. Achamos que a instalação de última geração introduzirá uma vantagem de custos na cadeia de logística, melhorando o potencial de produção de Mato Grosso do Sul”, disse. Ele agradeceu ao governador Reinaldo Azambuja pela obra do contorno rodoviário e pelo rápido processo de licenciamento do empreendimento.

O novo terminal será construído em uma área de 215 metros de frente para o Rio Paraguai e empregará operações multimodais de suporte e design de última geração, com capacidade de manipular múltiplas cargas, incluindo milho, soja, açúcar, fertilizantes, combustíveis e cargas gerais. A Navios Logísticas opera em Nova Palmira (Uruguai) desde 1956, com terminais de graneis sólidos e minérios, e conta com terminais de combustíveis no Paraguai.

