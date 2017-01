A horas de início, posse de Trump se torna assunto mais comentado no Twitter

A algumas horas de seu início, a posse do republicano Donald Trump como presidente dos Estados Unidos começa a figurar entre os temas mais discutidos em redes sociais. No Twitter, os termos #InaugurationDay (relativo à cerimônia) e Melania (que se refere à mulher do novo presidente dos EUA, Melania Trump) estão entre os mais comentados em todo o mundo.

Entre os internautas, o clima de dúvida sobre o futuro dos EUA impera. Alguns desejavam sorte ao novo presidente norte-americano. “Hoje é o dia em que o presidente eleito Donald Trump será empossado como presidente dos Estados Unidos! Boa sorte senhor”, dizia uma das mensagens. Outras não eram tão otimistas assim: “Bem, eu acho que “está tudo bem”! Vamos retroceder 50 anos hoje!”.

Internautas também aproveitam as redes sociais para, novamente, se despedirem de Barack Obama. “Obama está saindo, mas o que ele representava, não. Seu legado deve ter continuidade”, apontava um internauta.

Obama faz postagens em clima de depedida; Trump convoca para juramento

A troca de comando não ocorre apenas na Casa Branca. Hoje, a conta do Twitter @Potus (sigla para The Presidente of United States) vai passar de Obama para Donald Trump. Na manhã desta sexta-feira (20), Obama fez as últimas postagens na conta em clima de despedida. Depois que Trump for empossado, as postagens de Obama passarão para o perfil @POTUS44. Ele escreveu o seguinte, em uma série de quatro tuítes:

“Foi a maior honra da minha servir a vocês. Vocês fizeram de mim um líder melhor e um homem melhor. Eu não vou parar; estarei com vocês como um cidadão, inspirado pelo clamor de justiça, bom humor e amor. Para o futuro, eu quero refletir sobre o que importa para vocês. Compartilhem seus pensamentos em Obama.org. Eu continuo pedindo para vocês acreditarem – não na minha capacidade de provocar uma mudança, mas na de vocês. Eu acredito na mudança porque acredito em vocês”.

I'm still asking you to believe - not in my ability to bring about change, but in yours. I believe in change because I believe in you. — President Obama (@POTUS) 20 de janeiro de 2017

Trump publicou pouco em redes sociais no dia da sua posse. Ele fez apenas um chamado para o evento: “Tudo começa hoje! Vejo vocês às 11h (horário da posse) para o juramento. O movimento continua. O trabalho começa”. Melania Trump e Michele Obama (esposas de Trump e Obama) não fizeram manifestações por redes sociais neste 20 de janeiro.

It all begins today! I will see you at 11:00 A.M. for the swearing-in. THE MOVEMENT CONTINUES - THE WORK BEGINS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 de janeiro de 2017

