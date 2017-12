A hora dos espumantes

Nos últimos anos, os espumantes têm conquistado as taças dos brasileiros. Muito comum em datas comemorativas, a bebida passou a ser consumida com mais frequência pelos brasileiros. - Divulgação

Nos últimos anos, os espumantes têm conquistado as taças dos brasileiros. Muito comum em datas comemorativas, a bebida passou a ser consumida com mais frequência pelos brasileiros. O aumento da procura tem contribuído, também, para a melhora da qualidade dos espumantes nacionais e importados encontrados no país. Agora, com a proximidade das festas de Réveillon, a bebida que teve origem na França, na região de Champagne, a partir de um erro na produção de vinho que gerava uma grande gassificação natural, ganha status de estrela da virada de ano.

O especialista Abel Blumenkrantz, executivo da Garage Vinhos, explica que a elaboração de espumantes pode ser feita por diferentes processos, mas dois são os mais utilizados: o método Champenoise e o Charmat. “O Champenoise é conhecido como o método tradicional, onde a segunda fermentação - responsável pela formação do perlage (bolhas) - ocorre na própria garrafa. No Charmat, ela acontece em enormes tanques autoclaves de aço inox, e também é conhecido por método natural”, detalha Abel.

As diferenças dos métodos de produção acabam resultando em bebidas com características diferentes. O espumante Champenoise é mais estruturado, cremoso e gastronômico. O Charmat, mais leve e aromático. “Os espumantes são fascinantes, e abrilhantam qualquer celebração. Nada melhor do que brindar o ano que está acabando, e receber o ano que está começando com bebidas de excelência”, complementa.

Para quem busca ótimas opções de espumantes para as festas de Réveillon, o especialista indica rótulos da América do Sul, que tem se destacado na produção, entre eles as bebidas da vinícola argentina Viña Las Perdices, que está localizada ao pé da Cordilheira dos Andes, em Mendoza. “Os espumantes da América do Sul têm conquistado um espaço muito importante no mercado internacional, apresentando bebidas com personalidade e com muito frescor. Da região de Mendoza, na Argentina, surgem espumantes fantásticos, com uma ótima relação custo-benefício”, completa Abel.

Confira algumas dicas de espumantes para as festas de Réveillon disponíveis em todo Brasil:

Charmat Brut (Viña Las Perdices – R$ 58): espumante composto pelas uvas Chardonnay e Chenin, de cor amarela pálido com reflexos verdes apresenta aromas de frutas cítricas, perlage persistente e delicada. Na boca, tem a predominância de frutas frescas que equilibra perfeitamente sabor e acidez, fazendo você sentir o frescor da fruta. Deixa uma sensação de verdadeira festa na sua boca. Harmonização: para acompanhar aperitivos, carnes brancas, mariscos e saladas frescas.

Charmat Sweety (Viña Las Perdices – R$ 58): Com a combinação das uvas Torrontes, Viognier e Sauvignon Blanc, este espumante de bolhas finas é delicado e frutado, ideal para começar as comemorações da noite. Com seus aromas de flores e notas de pêssego branco e cítricos, na boca tem um ótimo volume que equilibra a doçura das uvas com a sua acidez. Harmonização: aperitivos, frutos do mar, sushi e diferentes tipos de sobremesas ou sorvetes.

Champenoise Brut Rosé (Viña Las Perdices – R$ 85): Com uma cor rosa salmão brilhante, perlage delicada da combinação das uvas Pinot Noir e Chardonnay, este espumante de intensos aromas de frutos vermelhos tem uma excelente acidez. Com um volume médio e redondo, é ideal para brindar com estilo neste Réveillon. Harmonização: como aperitivo ou para harmonizar com frutos do mar, ceviches, carpaccios e demais preparos com de peixes.

Champenoise Brut (Viña Las Perdices – R$ 85): De cor amarela dourado suave, perlage delicada e fina, este espetacular espumante é feito com a segunda fermentação dentro da garrafa. Com combinação de duas uvas, Chardonnay e Pinot Noir, apresenta aroma de mel, amêndoas e frutas, é suave na boca, com boa acidez, elegância e frescor equilibrado. É um brinde perfeito para continuar as harmonizações da noite de Réveillon. Harmonização: como aperitivo ou para harmonizar com frutos do mar, ceviches, carpaccios e demais preparos com de peixes.