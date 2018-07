A forma de empreender da nova geração

Divulgação

A participação de jovens entre 18 e 34 anos no mundo empresarial subiu de 50% para 57% em 2017, segundo a pesquisa GEM do Sebrae/IBQP. São nada menos que 15,7 milhões de jovens procurando abrir um negócio no período de até 3 anos e meio. O cenário econômico brasileiro, com o crescimento do emprego informal, impulsionou uma nova geração de empreendedores com uma visão ampla e inovadora no mercado.

Segundo a coach formada pela LeaderArt International, Leila Arruda, às gerações recentes são mais aceleradas e enxergam os mercados financeiro e de trabalho de forma menos tradicionalista.

“O avanço da tecnologia é progressivo, e cada vez mais essas novidades pertencem ao nosso dia a dia. A internet e os smartphones proporcionam uma velocidade de informação impensada até pouco tempo atrás, e os novos empreendedores possuem esse mesmo anseio. As gerações X e Y chegam com a mente aberta para aprender e se moldar de acordo com cada atualização, característica difícil de encontrar em empresários mais velhos”, explica Leila.

Apesar disso, muitas empresas, principalmente as mais antigas, ainda possuem um posicionamento tradicional. O molde que exige roupas formais, experiência dentro da área e graduação qualificada é comum e até desejado por muitos profissionais.

Para Leila, é necessário “primeiro reconhecer em qual tipo de empresa e com qual tipo de gestor está lidando. Dessa forma, é mais fácil saber o que esperar e como se portar no ambiente, com as demandas e relações pessoais”. Depois disso, o profissional precisa saber em qual perfil suas ambições se encaixam e como fazer para estar dentro das necessidades do mesmo.

Empresas tradicionais tendem a valorizar imagem e padrão, “geralmente ligados a uma crença limitante de que só existe um jeito das coisas darem certo”. Mas, ao mesmo tempo, geram uma estabilidade e oferecem um crescimento dentro da companhia.

“Já os empreendimentos jovens preferem contratos informais, vestimentas leves e horários flexíveis. Os profissionais mais novos têm dificuldade de permanecer em um ambiente tradicional, pois cresceram imersos na tecnologia, o que proporciona uma demanda por velocidade de informação e liberdade de expressão”, afirma a especialista.

“Nem todas as empresas se enquadram nesses dois estereótipos, mas ter ideia de qual perfil está mais próximo da visão do empresário pode ser um diferencial no mercado de trabalho atual”, finaliza a coach. Por isso, Leila separou as diferenças mais marcantes: