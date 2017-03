À espera de audiência pública, prefeito revoga regulamentação de transporte por aplicativo

O decreto fica suspenso até que a Câmara realize audiência pública para debater a regulamentação do serviço / Divulgação

O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, suspendeu os efeitos do Decreto 13.099, de 24 de fevereiro de 2017, que dispõe sobre o uso intensivo do viário urbano municipal para exploração de atividade econômica privada de transporte individual remunerado de passageiros. O decreto fica suspenso até que a Câmara realize audiência pública para debater a regulamentação do serviço.

Sensibilizado com o amplo debate e pedidos da população, Marquinhos encaminhou ao presidente da Câmara, João Rocha, o pedido de audiência pública para discutir o tema com todos os setores da sociedade, antes de publicar uma portaria que definirá as regras.

O prefeito tomou a atitude por entender que a participação popular é de suma importância para construção democrática dos termos que regularão a atividade do transporte por aplicativo em Campo Grande.

Marquinhos deixa claro que não é contra o transporte por aplicativo e tampouco favorece qualquer serviço na Capital. Todavia, pondera que é preciso regulamentar para garantir segurança, serviço de qualidade e igualdade entre os prestadores de serviço.

