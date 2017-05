A era dos negócios digitais em tempos atuais no Brasil

A internet tem ganhado massa no Brasil, na época atual, conta com cerca de 100 milhões de usuários, e uma quantidade de celulares superando o número de habitantes, além da publicidade digital, que diariamente ganha relevância nos modelos de negócios digitais.

O mundo digital revolucionou a vida humana ao expor novas formas de interação social e diversas possibilidades de negócios. Hoje em dia, é muito mais fácil trabalhar e divulgar o nome de uma marca ou empresa, utilizando diversas ferramentas de online marketing.

Entretanto, o mercado brasileiro passa por um momento em que inovadoras ideias com sólidos conceitos e modelos de negócios representarão chances únicas em criar grandes empreendimentos digitais, sem perder de vista o e-commerce, m-commerce, t-commerce, etc, envolvidos com tendências já comprovadas por meio de grupos, comunidades e redes sociais.

Embora este ''ecossistema'' da tecnologia no Brasil tenha acordado de um longo sono nos últimos anos e precisa de mais tempo para amadurecer, já tem gerados frutos, uma vez que vivemos na era digital, onde as transações comerciais são feitas a todo minuto, a partir de um computador ou celular com acesso à internet.

Todavia, existem várias Startups no solo brasileiro desenvolvendo aplicativos e soluções para a vida digital, mas ainda é preciso que a população local preste mais atenção e observe com mais interesse para as inúmeras oportunidades de lucro e desenvolvimento profissional que a internet dispõe.

Um exemplo da ''era digital'' no Brasil são os jogos online que tiveram início em 1990, e vem crescendo abundantemente justo com diversas outras invenções exibidas diariamente, como os smartphones, que impulsionam as pessoas à acessarem sites de jogos online e a realidade virtual.

Contudo, a fusão e integração da realidade virtual no Brasil ainda precisa de muito desenvolvimento, uma vez que a escassez dos ôculos de realidade virtual é bem significativa pelo seu preço elevado para o jogador.

Em contra partida, a maiora dos internautas estão utilizando o celular para fazer jogos de apostas online, como por exemplo, na Mega Sena, uma vez que a praticidade de poder jogar de onde estiver e a qualquer hora, somam aos prós da flexibilidade em apostar na loteria com segurança por disponibilizar uma avançada tecnologia de informação encriptada que garantem uma operação com máxima proteção aos usuários. Muitas empresas focadas no desenvolvimento de hardware de alta tecnologia para plataformas interativas e aplicativos de software estão se desenvolvendo para atender esta demanda de jogadores online, que não vão mais até as lojas físicas como antigamente.

Mesmo o Brasil ficando nas últimas posições nos quesitos ''ambiente para negócios digitais'' através da pesquisa feita pela consultoria EY (Ernest & Young), os brasileiros continuam ansiosos por mais modernizações e positivos com as futuras oportunidades deste segmento promissor.

Com um olhar no ''amanhã'' e em bons parceiros tecnológicos, as empresas terão condições de agregar ao seu legado tecnológico as novas estruturas de multiplataformas com soluções em cloud, app, mobile, big data, entre outros.

Os negócios e pessoas que não forem capazes de mudar com o ritmo da tecnologia poderão ficar para trás, por isso, é necessário começar o quanto antes tais transformações tecnológicas e se acostumar com novos projetos e componentes de inovação para dar uma guinada rumo a novas frentes de atuação.

Veja Também

Comentários