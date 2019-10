A Crítica recebe homenagem durante entrega de Prêmio de Jornalismo do Ministério Público

O jornal A Crítica recebeu homenagem durante a entrega do 2º Prêmio MPMS de Jornalismo Jorge Góes, realizado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, na noite desta segunda-feira (30). O diretor-executivo do Grupo Feitosa, Luiz Carlos Feitosa, recebeu a homenagem do MPE.

Com o tema “MPMS na Defesa do Cidadão", jornalistas e acadêmicos concorreram às categorias: impresso, telejornalismo, radiojornalismo, fotojornalismo e web e foram classificados com matérias que demonstraram o trabalho do MPE em defesa da sociedade.

Ao fazer a abertura do evento, o Procurador-Geral de Justiça, Paulo Cezar dos Passos, ressaltou que: "É um momento de congraçamento, em que o Ministério Público de Mato Grosso do Sul reconhece a força da imprensa, a necessidade de uma democracia de uma imprensa livre, de uma imprensa crítica, de uma imprensa que veicule aquilo que a sociedade precisa, que é a informação. Por vezes, vivemos momentos conturbados na democracia brasileira com aqueles que detêm poder, flertam com certo controle da imprensa, mas tenho comigo que uma democracia forte somente se constrói com a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa. E aqueles que detêm cargos públicos, autoridades públicas têm o dever em um Estado democrático de prestar contas daquilo que fazem e, mais ainda, suportar as críticas naturais daqueles que não concordam com aquilo que fazemos. Isso faz parte do jogo democrático”, concluiu parabenizando a todos.

O prêmio é uma homenagem ao jornalista Sebastião Jorge de Souza Góes, que iniciou sua carreira no jornalismo na década de 70 como repórter e redator no extinto jornal Diário da Serra. Com voz e impostação vocal marcantes, foi radialista e noticiarista da Rádio Difusora e da Rádio Educação Rural. Atuou em diversos veículos de comunicação e nos últimos 14 anos, dedicou-se à Assessoria de Comunicação do Ministério Público de Mato Grosso do Sul de forma brilhante e única, marcando sua presença na Instituição.