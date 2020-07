Agehab notifica beneficiários de Taquarussu, Terenos e Vicentina por irregularidade contratual

A Agehab notificou moradores de Taquarussu, Terenos e Vicentina - (Foto: Chico Ribeiro)

A Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab) notificou moradores de Taquarussu, Terenos e Vicentina por irregularidade contratual. Prazo para normalizar a situação é de dez dias, contados da data de publicação do edital, publicado nesta terça-feira (14.07), no Diário Oficial do Estado (DOE).

Em Taquarussu foram notificados moradores do Residencial José Martins de Almeida; em Terenos, moradores do Núcleo Colonial e em Vicentina, moradores do Distrito de Vila Rica.

Os beneficiários deverão entrar em contato com o departamento de habitação do município em que o imóvel se encontra ou contatar a Agehab pelos telefones (67) 3348-3120/ (67) 3348-3144 ou (67) 3348-3151, das 07h30 às 16h30.

