A cota racial é a chave para o combate à discriminação, afirma deputado

"A cota não veio para atender quem quer desenterrar um bisavô, mas para os que sofrem com o racismo", conclui o parlamentar

Destacando a conquista dos negros, índios e pessoas com deficiência no avanço das cotas para ingressos em universidades e serviços públicos do Brasil, o deputado Amarildo Cruz (PT) fez um paralelo sobre o assunto de um mesmo veículo de comunicação por 15 anos.

“Pela 1ª vez desde a existência da revista abordam um assunto tão importante, como é o sistema de cotas em nosso país, sobre um novo olhar, enaltecendo seu avanço deste a criação da lei que instituiu o sistema em todas as universidades federais, trazendo assim um resultado muito positivo”, enfatiza.

Conforme o parlamentar a cota racial é a chave para o combate à discriminação: é fundamental para que o Brasil possa avançar como país e como sociedade. “Antes da obrigatoriedade da lei muitos negros sentiam-se envergonhados e somente cerca de 37% se declarava como tal, e hoje os números são outros, pois com o avanço das oportunidades mais de 67% sentem orgulhosos e motivados”, afirma.

Para finalizar o deputado Amarildo Cruz cita, “o Brasil é um país marcado pelas desigualdades, e temos sempre que lutar para fazer algo para combater a discriminação, e reduzir cada vez mais o preconceito com a cor da pele. A cota não veio para atender quem quer desenterrar um bisavô, mas para os que sofrem com o racismo”, conclui.

