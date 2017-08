A convite de Pedro Chaves, ministro da Educação visita Campo Grande e Dourados

A convite do senador Professor Pedro Chaves (PSC\MS), o ministro da Educação, Mendonça Filho, visita segunda-feira (21) Mato Grosso do Sul, onde cumprirá uma extensa agenda de compromissos em Campo Grande e Dourados.

“Negociamos a agenda durante vários meses e encontramos uma data na qual, entre outras atividades, o ministro vai inaugurar obras, orientar os prefeitos sobre os programas do MEC e lançar a cartilha que elaborei sobre o novo Ensino Médio”, explicou Pedro Chaves, que virá de Brasília na comitiva de Mendonça Filho.

Programa – A programação da visita começa às 9h, na Assembleia Legislativa, em Campo Grande, onde o ministro participa da cerimônia de instalação e posse do Conselho de Reitores das Instituições de Ensino Superior de Mato Grosso do Sul. De lá, segue, às 10h45, para a sede da Associação Sul-mato-grossense de Municípios (Assomasul) para conversar com vereadores e prefeitos sobre o programa FNDE em Ação e lançar a cartilha do novo Ensino Médio. Às 12h30min, está prevista a inauguração do Ceinf Professor Eloy Souza da Costa, no bairro Tijuca II.

Após o almoço, Mendonça Filho segue para Dourados, onde inaugura, às 16h, o Bloco D da Universidade Federal da Grande Dourados(UFGD) e assina portaria com a liberação de recursos para o Hospital Universitário. O último compromisso do ministro da Educação no município começa às 18h30min, com a inauguração do Centro Estadual de Educação Profissional Professora Evanilde Costa da Silva, no Jardim Água Boa.

Veja Também

Comentários