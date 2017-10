À CNN Hillary Clinton sugere que posição sobre Irã compromete confiança nos EUA

A ex-candidata à presidência dos Estados Unidos Hillary Clinton disse em entrevista à emissora de TV CNN que a insistência do presidente Donald Trump em não certificar o acordo, apesar de evidências apontarem para o cumprimento das regras pelo Irã, "nos faz parecer tolos e pequenos". A entrevista foi gravada na última quarta-feira e deverá ser transmitida neste domingo (15).

Hillary sugeriu que Trump está minando a validade das promessas dos EUA a outras nações. "Isso é ruim não apenas pelo mérito desta situação, mas porque envia uma mensagem para o mundo de que a palavra dos Estados Unidos não é boa", afirmou ela na quarta-feira, antes de Trump anunciar a intenção de deixar o acordo firmado em 2015 com o Irã, durante a administração de Barack Obama. "O presidente está invalidando a confiança e a credibilidade dos Estados Unidos e da negociação, cuja manutenção é imperativo manter", disse Hillary.

Trump acusa o Irã de violar o acordo, o que contraria conclusão de inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica e de integrantes de seu próprio governo. O presidente afirma que o Irã é o principal promotor do terrorismo internacional e se refere ao país como uma "ditadura" e um "regime fanático" que provocou "morte, destruição e caos" ao redor do mundo. Trump diz ainda que os EUA abandonarão o acordo nuclear caso não consigam mudanças que tornem permanentes algumas de suas proibições e restrinjam o desenvolvimento de mísseis balísticos intercontinentais pelo país islâmico.

Hillary também criticou o tom belicoso de Trump dirigido à Coreia do Norte, dizendo que a agressão verbal tem provocado aliados americanos. "Teremos agora uma corrida por armas nucleares no leste asiático", disse a ex-candidata presidencial dos EUA. "Veremos os japoneses, que compreensivelmente estão preocupados com mísseis sobrevoando seu espaço aéreo após as medidas tomadas pelos norte-coreanos, e que não podem contar com os EUA".

A democrata enfatizou que uma solução democrática deveria ser privilegiada e lamentou o comentário de Trump em sua conta no Twitter para o secretário de Estado Rex Tillerson, dizendo "Economize sua energia, Rex", depois de o secretário ter sugerido a diplomacia no caso.

"Diplomacia, prevenir contra a guerra, criar alguns impedimentos são medidas lentas e difíceis", disse Clinton. "Você não pode ter pessoas impulsivas ou cheias de ideologia que basicamente digam 'vamos acabar com você", complementou Hillary. A Casa Branca não comentou sobre as declarações da democrata. Fonte: Associated Press.

