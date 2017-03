A Cidade Linda 'paralela'

O prestígio conquistado pelo prefeito paulistano João Doria (PSDB) com ações de zeladoria urbana e marketing político tem levado vereadores da capital a copiarem a fórmula de sucesso até em "ações paralelas" do programa Cidade Linda, que não contam com a presença do tucano.

No sábado, 11, por exemplo, os vereadores Fernando Holiday (DEM), Caio Miranda (PSB) e José Police Neto (PSD) participaram da limpeza da Praça do Povo Húngaro, na Vila Mariana, zona sul da capital. A varrição e a pintura das calçadas foram filmadas e exibidas ao vivo pela internet pela equipe de Holiday, assim como faz Doria em suas agendas.

Já Conte Lopes (PP) publicou no sábado em seu perfil no Facebook fotos ao lado da prefeita regional de Santana, Rosmary Corrêa, dizendo participar da uma ação do Cidade Linda na Praça Rotary Club, no Mandaqui, zona norte. Em nenhuma das imagens, porém, ele aparece varrendo algo.

O engajamento dos políticos coincide com o lançamento da campanha publicitária da Prefeitura "São Paulo que te quero linda" em rádio, TV e internet. A preferência deles, contudo, continua sendo aparecer ao lado do prefeito, como Quito Formiga (PSDB), que contratou um fotógrafo para registrar seus passos. Já Adilson Amadeu (PTB) divulgou fotos comendo pastel com Doria na feira do Pacaembu, em visita a um banheiro público. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

